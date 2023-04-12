



Лолита забрала к себе брошенного Пугачевой мужчину

Во время последнего сольного концерта Лолита Милявская, общаясь с фанатами, шутила о своей личной жизни. Она несколько раз спускалась в зал и заигрывала с мужчинами, а одному даже села на колени, сообщают российские СМИ.



“Молодые меня сейчас не интересуют. Тебе сколько лет? 40? Все равно усыновлять”, - говорила 59-летняя певица.



В финале шоу Лолита представила каждого из членов своего коллектива. Отдельную историю она рассказала о своем басисте. Анатолий Куликов полжизни проработал в команде Аллы Пугачевой, пока она не решила закончить карьеру.



“Спасибо любимой и дорогой Алле Пугачевой, что она ушла на пенсию! Благодаря Алле Борисовне теперь у меня есть Толик“, - сказала Лолита.

