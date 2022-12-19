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Лолита рассказала, что случилось с ее интимными видео
19.12.2022 12:23 Аркадий Бочаровский

Лолита рассказала, что случилось с ее интимными видео

Певица Лолита отличается отсутствием комплексов. Она может поговорить на любые темы. Вот и на этот раз она поделилась сокровенным. По ее словам, она много лет хранила интимные записи пикантного содержания со своим участием у себя дома. Сейчас все это утеряно. 

- У меня все VHS-ки посыпались. Даже если там что-то и было с идеальным телом и хорошим сексом, поверьте, давно рассыпалось,- рассказала артистка.
Сейчас Лолита осторожничает и не доверяет даже собственному смартфону. Певица сказала, что не раз видела, как пикантные видео ее коллег сливают в Сеть.

При этом, знаменитость добавила, что скоро полетит в отпуск и воплотит на пляже все свои сексуальные фантазии. 
 

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