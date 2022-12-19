



Лолита рассказала, что случилось с ее интимными видео

Певица Лолита отличается отсутствием комплексов. Она может поговорить на любые темы. Вот и на этот раз она поделилась сокровенным. По ее словам, она много лет хранила интимные записи пикантного содержания со своим участием у себя дома. Сейчас все это утеряно.



- У меня все VHS-ки посыпались. Даже если там что-то и было с идеальным телом и хорошим сексом, поверьте, давно рассыпалось,- рассказала артистка.

Сейчас Лолита осторожничает и не доверяет даже собственному смартфону. Певица сказала, что не раз видела, как пикантные видео ее коллег сливают в Сеть.



При этом, знаменитость добавила, что скоро полетит в отпуск и воплотит на пляже все свои сексуальные фантазии.

