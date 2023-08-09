



Лия Ахеджакова вышла на сцену с флагом Украины

В конце июля российская актриса Лия Ахеджакова вышла на сцену в Германии с флагом Украины.



Это произошло на спектакле в немецком Бремене.



Как известно, Ахеджакова яро поддерживает Украину, на которую напала Россия. Из-за этого в РФ ее уволили из "Современника".



В одном из недавних интервью украинская актриса Римма Зюбина рассказала, что затравленную на родине Ахеджакову буквально уничтожают в России.



"Отношусь к Лии Ахеджаковой с большим уважением, и есть огромный страх за ее жизнь. Ей создали такие условия, когда она и с театра уволена и нет у нее работы. Ее уничтожают", — отметила Зюбина.

