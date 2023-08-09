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Лия Ахеджакова вышла на сцену с флагом Украины
09.08.2023 14:40 Алина Груднева

Лия Ахеджакова вышла на сцену с флагом Украины

В конце июля российская актриса Лия Ахеджакова вышла на сцену в Германии с флагом Украины.

Это произошло на спектакле в немецком Бремене.

Как известно, Ахеджакова яро поддерживает Украину, на которую напала Россия. Из-за этого в РФ ее уволили из "Современника".

В одном из недавних интервью украинская актриса Римма Зюбина рассказала, что затравленную на родине Ахеджакову буквально уничтожают в России.

"Отношусь к Лии Ахеджаковой с большим уважением, и есть огромный страх за ее жизнь. Ей создали такие условия, когда она и с театра уволена и нет у нее работы. Ее уничтожают", — отметила Зюбина.

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