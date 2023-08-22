



Лия Ахеджакова на похоронах Ясуловича: уходит наше поколение

Актриса Лия Ахеджакова посетила Московский театр юного зрителя, где состоялось прощание с народным артистом России Игорем Ясуловичем.



Об этом сообщает российский сайт "СтарХит".



"Уходит наше поколение. Все время встречаемся, прощаясь. Ушли мои любимые партнеры. Игоречек, друг моей молодости, эта дружба протянулась на нашу всю жизнь до последнего. Один из самых очаровательных людей, которых мне пришлось встретить в театре. Один из самых интеллигентных", — сказала со сцены Ахеджакова.



Днем, 22 августа, почтить память артиста приехали его поклонники, друзья и коллеги, среди которых были Валерий Баринов, Светлана Иванова и художник Виктор Брагинский.