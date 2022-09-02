



Live Rooms превратили Instagram в рассадник для порно

Основатель и генеральный директор Meta (Facebook) Марк Цукербург сказал в интервью на прошлых выходных: "Я считаю, что трудно провести много времени в Twitter и не расстроиться. С другой стороны, Instagram — это суперпозитивное пространство".



Это противоречивое утверждение, если принять во внимание, что Instagram стал платформой, которая позволяет одновременно размещать сообщения в прямом эфире от миллионов подписчиков — без надлежащего контроля — создавая возможность для потоковой передачи непристойного контента.



Расследование, проведенное «Globes», показало, что пользователи злоупотребляют функциями продукта и отсутствием надзора за прямыми трансляциями в общедоступном интерфейсе видеозвонков (Live Rooms), чтобы транслировать непристойный и оскорбительный контент на платформе, включая прямые трансляции порнографического контента. Аккаунты, которые транслируют такой контент, делают это каждый день и совершенно беспрепятственно.



Вещатели используют два внутренних недостатка Instagram и его материнской компании Meta. Первый связан с характеристиками продукта — Meta сама контролирует контент, транслируемый хостами в беседах в видеочате, но оставляет надзор за другими участниками беседы на усмотрение самих хостов.



Второй недостаток встроен в Meta в целом, и он повторяется во всех ее продуктах и ​​при полном ее знании: существующих возможностей контролировать насильственный, оскорбительный и порнографический контент на платформах Meta недостаточно/ Особенно остро нехватка контроля контента ощущается на на языках, отличных от английского. При этом порнографический контент транслируется на итальянском, персидском, хинди и различных индийских языках.



Meta утверждает, что сообщениям о прямых трансляциях с непристойным содержанием уделяется приоритетное внимание.



"Любой может анонимно пожаловаться на прямую трансляцию в Instagram — будь то прямая трансляция, организованная одним человеком, совместная трансляция между двумя людьми или комната. Наши системы расставляют приоритеты. Кроме того, системы проактивного обнаружения компании также работают во время прямых трансляций и проверяют трансляции, которые могут нарушать правила сообщества платформы. 94% из них были обнаружены с помощью технологий искусственного интеллекта платформы и до поступления сигнала о нарушении".

