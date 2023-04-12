



Лиса в снегах Хермона

Лиса - один из самых успешных хищников в Израиле. Лисиц можно наблюдать от пустынной местности Эйлата до заснеженного Хермона, благодаря высокой приспособляемости, основанной на высоком интеллекте, который позволяет лисам учиться и специализироваться в любой среде обитания.



Лисы в Израиле процветают благодаря отличным охотничьим способностям, основанным на слухе, обонянии и высокой ловкости, чему также способствует высокий уровень воспроизводства. Новая документация с Хермона поймала лису на камеру - средь бела дня на заснеженном хребте.



Во время последней метели, разыгравшейся в Хермоне, Амир Белеван, менеджер отдела городской природы Компании Охраны Природы, снял лису, активно охотящуюся в горах Хермона, на высоте более 2 000 метров над уровнем моря. Лиса бродит по хребту Дувдуван, самому высокому хребту в Израиле. "Чтобы выжить в Хермоне, хермонские лисы отращивают самый густой зимний мех среди израильских лис", - говорит Белеван.

