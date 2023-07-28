



Лиса у стен Храмовой горы, вызвала разговоры об исполненном пророчестве

Лиса была замечена вдоль южной стены Храмовой горы 26 июля вечером, когда отмечался Тиша бе-Ав, день разрушения двух иерусалимских храмов.

Видео с лисой стало вирусным, и пользователи социальных сетей считают это признаком того, что пророчество сбылось.



Пользователи социальных сетей ссылаются на историю из трактата Маккот, в которой рабби Акива, рабби Гамлиэль, рабби Элазар бен Азария и рабби Иегошуа посетили место разрушенного Второго Храма и увидели лису, вышедшую из Святая Святых. Тогда раввины заплакали, хотя рабби Акива рассмеялся и объяснил, что появление лисы совпало с пророчеством, данным пророком Урией.



Имеется в виду строка из священного писания "Плач Иеремии", которое повествует о еврейских трагедиях, в том числе о разрушении вавилонянами и римлянами двух храмов в Иерусалиме. Урия предсказывал, что Храмовая гора будет разрушена и населена лисами. Однако пророк Захария утверждал, что вскоре после этого Иерусалим возродится и к нему вернется былая слава.



“Теперь, когда пророчество Урии исполнилось, очевидно, что пророчество Захарии тоже сбудется”, – сказал рабби Акива.

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Это не первый случай за последние годы, когда лисиц замечают у стен Храмовой горы. В 2019 году возле Западной стены были замечены лисы.Тогда раввин Западной стены и святых мест Шмуэль Рабинович заявил, что “невозможно не плакать при виде исполнения пророчества о лисах на Храмовой горе в Тиша Бе-Ав"

