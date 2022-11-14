



Линой Ашрам поправилась на 12 килограмм

Олимпийская чемпионка Линой Ашрам ушла из спортивной гимнастики семь месяцев назад, но не собирается извиняться за то, что набрала 12 кг.



В интервью журналу "Ле Иша" она прокомментировала связанные с этим слухи и критику: "Я не ждала, когда растолстею, я просто знала, что это произойдет", - говорит Линой. "Каждая гимнастка принимает свой "бум", безумное ожирение, но да, для меня по-прежнему важно поддерживать себя в форме. Я не хочу набрать больше, чем есть сейчас, а наоборот, сбросить два килограмма и поддерживать себя в таком состоянии. Я веду здоровый образ жизни".