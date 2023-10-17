



Линия экстренной помощи репатриантам амуты "Ха-Байта"

Амута «Ха-Байта» - самая большая организация общин репатриантов в Израиле открыла телефонную линию помощи репатриантам на разных языках.



Амута «Ха-Байта» предлагает помощь в следующих областях: приглашения для людей из районов, находящихся под огнем террористов погостить в безопасных районах, душевная и психологическая поддержка, помощь пожилым, помощь семьям призванных в армию, для желающих также помогать - присоединение к активистам «Ха-Байта».



Номер телефона центра экстренной помощи на русском языке: 0733703333 и 0585344568.







Кроме того, амута открыла центры сбора всего необходимого для солдат и для жителей юга. Активисты амуты собирают все необходимое и доставляют нашим солдатам. «Ха-Байта» уже более десяти лет работает во многих городах страны, оказывая помощь репатриантам.





Это пример единства и прекрасного Израиля: в амуте вместе, плечом к плечу работают добровольцы из разных стран: из России и Украины, из Франции, США, Южной Америки и Эфиопии. Вместе помогают людям светские и религиозные. В деятельность амуты вовлечены десятки тысяч репатриантов и старожилов.







Цель «Ха-Байта» - оказать поддержку репатриантам в повседневной жизни, приблизить их к ценностям сионизма и познакомить ближе с Государством Израиль и жизнью нашей страны. А в дни войны активисты и добровольцы амуты перестроились на самое необходимое в эти дни, и вместе со всей страной помогают людям с юга, солдатам, оказывают психологическую помощь и поддержку всем, кому сейчас это необходимо…



Вместе мы победим!



Номер телефона центра экстренной помощи на русском языке: 0733703333 и 0585344568.







На снимках: добровольцы «Ха-Байта» за работой

Фото: амута "Ха-Байта"





