



Линдси Лохан родила первенца

Актриса Линдсей Лохан впервые стала мамой. Отец мальчика – ее муж, финансит Бадер Шаммас. Об этом пишет Daily Mail.



37-летняя звезда, вышедшая замуж за Шаммаса в 2022 году, назвала своего сына Луай. Семья в восторге от пополнения, сообщил представитель актрисы.



Ребенок родился в Дубае, где живет пара. Луай – это арабское имя, которое означает "защитник". Члены семьи Линдси вскоре поедут в Дубай, чтобы встретиться с мальчиком.



Линдсей стремительно прославилась своими ролями в таких фильмах, как "Ловушка для родителей", "Чумовая пятница" и "Злые девушки". Однако слава в раннем возрасте имела и темную сторону -- алкогольную и наркотическую зависимость, постоянные вечеринки, проблемы с родителями, публичные скандалы.



Многие не верили, что Лохан сумеет вернуться к нормальной жизни, однако она взялась за голову. По решению суда актриса посещала реабилитационный центр, а в 2021 году наладилась и ее личная жизнь. В Instagram она сообщила о своей помолвке с финансистом Бадером Шаммасом.



