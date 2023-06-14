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Линдеманн Rammstein
14.06.2023 21:44 Алина Груднева

Линдеманна обвиняют в изнасилованиях: уже несколько жалоб

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн угодил в очередной скандал.

По данным немецких изданий Berliner Zeitung и Bild, в отношении него возбуждено в Берлине уголовное дело по обвинению в изнасиловании.

За расследование в отношении Линдеманна взялась местная прокуратура.

За последнее время против артиста были поданы сразу несколько жалоб от женщин, обвинивших его в недопустимом поведении.

В мае певица Шелби Линн обвинила его в попытке склонить ее к половой связи во время одной из вечеринок. Получилось у артиста это сделать или нет, вспомнить женщина не смогла, потому что напилась текилы.

Теперь же Линдеманна обвиняют еще несколько фанаток. Сам же эпатажный фронтмен популярной группы все обвинения в свой адрес отрицает.
 

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