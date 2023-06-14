



Линдеманна обвиняют в изнасилованиях: уже несколько жалоб

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн угодил в очередной скандал.



По данным немецких изданий Berliner Zeitung и Bild, в отношении него возбуждено в Берлине уголовное дело по обвинению в изнасиловании.



За расследование в отношении Линдеманна взялась местная прокуратура.



За последнее время против артиста были поданы сразу несколько жалоб от женщин, обвинивших его в недопустимом поведении.



В мае певица Шелби Линн обвинила его в попытке склонить ее к половой связи во время одной из вечеринок. Получилось у артиста это сделать или нет, вспомнить женщина не смогла, потому что напилась текилы.



Теперь же Линдеманна обвиняют еще несколько фанаток. Сам же эпатажный фронтмен популярной группы все обвинения в свой адрес отрицает.

