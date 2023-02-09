



Limp Bizkit выпустила клип с дипфейками Путина и Зеленского

Американская группа Limp Bizkit представила клип на песню "Out of Style", где участники музыкального коллектива снялись в образах мировых лидеров - Владимира Зеленского, Владимира Путина, Джо Байдена, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына.



Лица президентов появились в клипе благодаря использованию технологии ИИ дипфейк.



"Путиным" в клипе ню-метал группы выступил фронтмен Фред Дерст. "Зеленским" стал DJ Lethal, "Байденом" - Уэс Борланд.



Что примечательно, Дерст неоднократно поддерживал Путина и его политику в отношении Украины. Он выступал в аннексированном Крыму, заявляя, будто полуостров является российским. В связи с пророссийскими взглядами и выступлениями в Крыму музыканту запретили въезд в Украину.