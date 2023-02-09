Новости » Life Style
Limp Bizkit выпустила клип с дипфейками Путина и Зеленского
09.02.2023 15:30 Алина Груднева

Limp Bizkit выпустила клип с дипфейками Путина и Зеленского

Американская группа Limp Bizkit представила клип на песню "Out of Style", где участники музыкального коллектива снялись в образах мировых лидеров - Владимира Зеленского, Владимира Путина, Джо Байдена, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына.

Лица президентов появились в клипе благодаря использованию технологии ИИ дипфейк.

"Путиным" в клипе ню-метал группы выступил фронтмен Фред Дерст. "Зеленским" стал DJ Lethal, "Байденом" - Уэс Борланд. 

Что примечательно, Дерст неоднократно поддерживал Путина и его политику в отношении Украины. Он выступал в аннексированном Крыму, заявляя, будто полуостров является российским. В связи с пророссийскими взглядами и выступлениями в Крыму музыканту запретили въезд в Украину.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы