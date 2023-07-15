



Лиев Шрайбер тайно женился

Лиев Шрайбер тайно связал себя узами брака со своей беременной девушкой Тейлор Нейсен в их потрясающем особняке в Хэмптоне, пишет Daily Mail.



Издание узнало, что 55-летний актер и его 31-летняя избранница, которая в настоящее время находится на восьмом с половиной месяце беременности, официально стали мужем и женой на выходных 4 июля после пяти лет знакомства.



Согласно источнику, пара обменялась клятвами во время очень скромной церемонии, на которой присутствовало всего четыре гостя, двое из которых были дети Лиева Александр “Саша”, 16 лет, и Самуэль “Кай”, 15 лет, от Наоми Уоттс.



Также присутствовал писатель Джонатан Сафран Фоер, который вел свадьбу, и его жена.



Свадьба состоялась во дворе его обширной резиденции в Монтауке на берегу океана.



К сожалению, как сказал источник, у Лиева и Тейлор “медового месяца” не будет, так как он занят “работой”, а она “слишком беременна, чтобы ехать” куда-либо “на большие расстояния”, но “Они были просто счастливы”.



Молодожены посетили концерт, посвященный 50-летию Руфуса Уэйнрайта и его друзей, в четверг, где Шрайбер был замечен с обручальным кольцом.



