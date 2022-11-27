Лиев Шрайбер объявил всемирный сбор денег на генераторы для Украины
Мировая звезда Лиев Шрайбер не только восхищается мужеством народа Украины, но и активно помогает стране всем, чем может. Сейчас он объявил сбор средств на генераторы для украинских медиков. Планируется, что этими генераторами будут укомплектованы медицинские учреждения, где медики смогут в первую очередь спасать и, конечно же, лечить людей.
Напомним, голливудский актер является амбасадором благотворительной платформы UNITED24. И вот в Дня Благодарения Лиев Шрайбер объявил сбор средств на генераторы для медицинских учреждений, о чем сообщил в своем Instagram.
Актер сбор средство на генераторы связал с массовыми ракетными ударами по энергетическим объектам, в результате чего миллионы людей остались без света, отопления, водоснабжения и связи.
"Я благодарен Украине и ее людям, которые ежедневно ведут борьбу за право существования. Я благодарен за напоминание, как надо беречь и защищать свободу и свои права, которые мы сейчас имеем в своей стране. Потому что они действительно важны. Лучшая благодарность – это реальная поддержка. Украинские медики работают под обстрелами и бомбардировками с первого дня войны. Их руки творят чудеса каждый день, спасая человеческие жизни. Я знаю, что они достаточно отважны, чтобы работать при свечах и фонариках. И меньше всего, что мы можем для них сделать, это создать условия, при которых они смогут просто выполнять свою работу. Важнейшую работу", – заявил голливудский актер.
Американский актер, режиссер и сценарист, звезда "Людей Икс" Лиев Шрайбер восхищается украинским народом. Он не побоялся посетить военный Киев, где осмотрел выставку фотографий, задокументировавших полномасштабную войну России против Украины, а также посетил деоккупированные территории Киевщины – Макаров и Бородянку, которые наиболее пострадали во время полномасштабного российского вторжения.