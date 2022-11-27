



Лиев Шрайбер объявил всемирный сбор денег на генераторы для Украины

Мировая звезда Лиев Шрайбер не только восхищается мужеством народа Украины, но и активно помогает стране всем, чем может. Сейчас он объявил сбор средств на генераторы для украинских медиков. Планируется, что этими генераторами будут укомплектованы медицинские учреждения, где медики смогут в первую очередь спасать и, конечно же, лечить людей.



Напомним, голливудский актер является амбасадором благотворительной платформы UNITED24. И вот в Дня Благодарения Лиев Шрайбер объявил сбор средств на генераторы для медицинских учреждений, о чем сообщил в своем Instagram.

