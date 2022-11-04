



Лидера оппозиции Турции первым обвинили по новому закону о "фейках"

Главное управление безопасности Турции подало иск против лидера оппозиции после того, как он обвинил правительство в широком распространении наркотиков в стране, сообщил в четверг новостной сайт Turkish minute.



Кемаль Кылычдароглу, лидер основной оппозиционной Республиканской народной партии, обвинил правящую Партию справедливости и развития, в частности, министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, в причастности к содействию в отмывании денег и торговли наркотиками в Турции ранее на этой неделе.



Лидер оппозиции заявил, что правительство использует "черные деньги", поступающие в Турцию от наркоторговли, для покрытия дефицита текущего счета страны.



В связи с заявлениями Кылычдароглу, которые были сделаны в видео, опубликованном им в Твиттере 31 октября, Главное командование жандармерии и министр Сойлу, заявили, что возбудят против него уголовное дело.



По словам Арты Герчека, жалоба EGM стала первой, поданной против политика на основании статьи 29 недавно принятого в Турции закона о "дезинформации", который предусматривает уголовную ответственность за распространение "ложной или вводящей в заблуждение информации" и предусматривает тюремное заключение на срок от одного до трех лет.



Закон, который был одобрен парламентом и затем подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в прошлом месяце, вызвал широкую критику со стороны правозащитных групп и оппозиции в связи с обвинениями в том, что он приведет к дальнейшему ограничению свободы слова в Турции.