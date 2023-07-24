



Лидер "Красной партии" Норвегии ушел в отставку после кражи в бутике

Лидер ультралевой "Красной партии" Норвегии Бьёрнар Мокснес объявил в понедельник, 24 июля, что уходит в отставку.



Об этом он сообщил в соцсетях, передает Haugesunds Avis.



Причиной ухода с поста стал скандал, разразившийся в июне этого года. Мокснес был пойман на краже в аэропорту Осло. Политик в бутике Hugo Boss украл солнцезащитные очки стоимостью 1 199 норвежских крон (около 100 евро).



Изначально 41-летний политик не признавал свою вину, утверждая, случайно взял очки с собой из магазина. В то время как полиция считает, что очки он украл умышленно.



Кража произошла 16 июня этого года, когда Мокснес находился в частной поездке. На опубликованной в СМИ записи с камеры наблюдения видно, что Мокснес сначала сорвал с очков бирку, затем положил их в чемодан, а позднее переложил себе в карман.



30 июня политика оштрафовали за кражу на 3 тыс. крон (около 250 евро). В заявлении Мокснес признал кражу очков и признал, что "не может понять", почему он это сделал.



Справка. Rødt ("Красная партия") - коммунистическая политическая партия в Норвегии. Основана в 2007 году в результате слияния Красного избирательного альянса и Рабочей коммунистической партии. Марксистская партия, она описывается как левая и крайне левая.



Бьорнар Мокснес возглавлял партию в течение 11 лет. На парламентских выборах 2021 года в Норвегии Rødt набрала 4,6% голосов и получила восемь мест в парламенте.