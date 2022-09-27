



Лидер группы Pink Floyd обратился к Путину

Один из лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, призвав его прекратить кровопролитную войну в Украине.



"Меня все чаще просят писать и вам, так что вот. Во-первых, хотели бы вы, чтобы война закончилась? Если бы вы ответили "Да, пожалуйста", это сразу сильно облегчило бы задачу", - написал Уотерс в своем Facebook.



По его мнению, если бы президент России заявил, что у него "нет дальнейших территориальных интересов, кроме безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска", это помогло бы закончить войну.



"Я знаю некоторых людей, которые думают, что вы хотите захватить всю Европу, начиная с Польши и остальных стран Балтии. Если так и есть, идите на *** (к черту. - ред.). Мы все могли бы перестать играть в отчаянно опасную ядерную игру, в которой, кажется, так комфортно ястребам по обе стороны Атлантики. Просто взорвите друг друга и мир на кусочки. Проблема в том, что у меня есть дети и внуки. Как и большинству моих братьев и сестер во всем мире, никому из нас не понравится такой исход", - добавил Уотерс.



Кроме того, он отметил, что в случае заключения мирного соглашения между РФ и Украиной, Путин должен пообещать, что больше не будет никуда вторгаться.



"Я знаю, что США и НАТО вторгаются в другие суверенные страны в мгновение ока или за несколько баррелей нефти, но это не значит, что вы должны. Ваше вторжение в Украину застало меня врасплох, это гнусная агрессивная война, спровоцированная или нет", - написал он.



Стоит напомнить, что ранее Уотерс возлагал вину за войну в Украине на американского президента Джо Байдена.

