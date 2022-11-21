



Личные письма Боба Дилана продали на аукционе

Коллекция личных писем Боба Дилана была продана на аукционе от RR Auction.



Любовные письма купил португальский книжный магазин Livraria Lello за 669 тысяч долларов, сообщает сайт аукциона.



Эти письма Боб Дилан написал своей школьной подруге Барбари Энн Гьюитт в период между 1957 и 1959 годами.



Отмечается, что издательская компания Боба Дилана сохранила за собой все авторские права на неопубликованные произведения, стихи и фрагменты песен Боба Дилана, содержащиеся в письмах.