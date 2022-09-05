



Liberté – это свобода: коллекция белья для критических дней от Jack Kuba

Jack Kuba представляет коллекцию белья для критических дней Liberté, что в переводе с французского обозначает «свобода». Они разработаны с использованием инновационных технологий, экономичны, экологичны и, похоже, могут изменить нашу жизнь к лучшему и подарить свободу даже в особенные дни.







В чем его особенность?



Внешне трусы для критических дней выглядят как совершенно обычное нижнее белье, только с более длинной и широкой ластовицей, внутри которой спрятаны впитывающие слои, т.е такое нижнее белье вполне может заменить гигиенические прокладки или тампоны.



Они разработаны с использованием инновационных технологий, и каждый их слой был тщательно разработан с учетом всех потребностей женщин и девушек. Верхний слой быстро впитывает и быстро высыхает, что обеспечивает ощущение сухости и комфорта в течение дня. Он изготовлен из натуральных, дышащих, гипоаллергенных тканей и способен нейтрализовать запахи. Второй слой - это супервпитывающий «умный» слой, он изготовлен из натуральной, антибактериальной ткани. Третий слой выполнен из влагонепроницаемой ткани, что предотвращает появление пятен на одежде.







Кому оно подходит?



Белье Liberté подходит девушкам и женщинам всех возрастов во время критических дней, при возрастном недержании и в послеродовой период. В коллекции представлены модели разных размеров и различной степени впитываемости.



Большое внимание в коллекции уделяется дизайну - есть модели различных форм и цветов, а также модели с изящными кружевными деталями.







В чем его достоинства?



Оно экономично: средства гигиены - тампоны или гигиенические прокладки - обходятся большинству женщин в десятки шекелей в месяц. Liberté расчитано на многоразовое использование, а если добавить к этому комфорт, свободу и другие преимущества белья Liberté, экономия будет лишь одной из причин, но тоже очень приятной.





Оно экологично: среднестатистическая женщина за свою жизнь использует от 10 000 до 17 000 одноразовых средств гигиены, которые после использования превращаются в отходы. Белье Liberté — это выбор в пользу чистоты окружающей среды. Кроме того, само белье изготовлено из органических и экологически чистых тканей, а кружевные вставки на моделях выполнены из остатков тканей, использовавшихся в Домах Высокой моды.



Оно безопасно: белье для критических дней выполнено из гипоаллергенных материалов по технологии, которая нейтрализует запахи, не используя химикаты, поэтому они полностью безопасны в использовании.



Подробнее о белье для критических дней Liberté на сайте Jack Kuba.



Филиалы сети Jack Kuba расположены по всей стране: в Ашдод в ТЦ «Стар»; в Беэр-Шеве ТЦ «Гранд Каньон»; в Ришон ле-Ционе ТЦ «Захав»; в Хайфе в ТЦ «Кастра», «Синемоль» и «Хуцот ха-Мифрац»; в Тель-Авиве на ул. Ха-Меред 29, ТЦ «Ган ха-Ир», ТЦ «Рамат Авив» и на Кикар ха-Медина; в Нетании ТЦ «Ир ямим»; в Ашкелоне в ТЦ «Пауэр Сентер», а также в других городах.



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