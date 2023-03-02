



Лиам Хемсворт подал в суд на Майли Сайрус

Актер Лиам Хемсворт подал в суд на свою бывшую жену Майли Сайрус за клевету из-за песни Flowers. Об этом пишет Aceshowbiz.



33-летний актер недоволен тем, что Майли Сайрус спела о нем в своейм новом мега популярном хите.



Согласно просочившимся документам, появившимся в Твиттере во вторник, 28 февраля, 33-летний актер назвал свою бывшую жену ответчиком по “жалобе о клевете”.



Также сообщается, что актер подал ходатайство, поскольку он вот-вот потеряет свой контракт с Netflix на сериал “Ведьмак”.







