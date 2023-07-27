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Lexus создал кастомный авто с бриллиантами для мирового турне Бейонсе. Фото
27.07.2023 23:29 Дара Киевская

Lexus создал кастомный авто с бриллиантами для мирового турне Бейонсе. Фото

Lexus сотрудничает с Бейонсе в рамках мирового турне «Renaissance World Tour», демонстрируя уникальный спорткар LC 500 с ослепительным внешним видом.

Партнерство Lexus с фондом певицы BeyGOOD будет иметь большое значение для поддержки малого бизнеса среди меньшинств в США.

Как пишет Motor1, Lexus, ведущий бренд роскошных автомобилей, создал впечатляющий LC 500 специально для мирового турне. Излучая футуристический шарм в соответствии с атмосферой альбома, автомобиль имеет хромированный внешний вид и драгоценные камни на зеркалах, окантовке фар, центральных колпаках колес и рамке номерного знака. 



Автомобиль будет демонстрироваться в разных городах на протяжении всего турне, а также будет представлен на интерактивном дисплее Lexus. 



Старший менеджер по рекламе и СМИ Lexus Миа Филлипс выразила свое восхищение сотрудничеством, заявив, что оно "окажет значительное влияние на предпринимателей в каждом городе". 

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