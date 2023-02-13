



Lexus получил наивысшие оценки в исследовании надежности автомобилей

По данным J.D. Power, бренд Lexus компании Toyota в восьмой раз за последние 10 лет получил наивысшую оценку по надежности автомобилей.



В исследовании, проведенном влиятельной исследовательской компанией, измерялись проблемы, возникшие за последние 12 месяцев у первоначальных владельцев трехлетних автомобилей. Водители моделей Lexus 2020 года выпуска сообщили о 133 проблемах на 100 автомобилей.



Genesis, принадлежащий Hyundai, занял второе место, за ним следуют Kia, Buick и Chevrolet. Подразделение Tata Motors, принадлежащее Land Rover заняло последнее место из 31 марки с количеством жалоб, более чем в два раза превышающим показатель Lexus.



Владельцы автомобилей Tesla были опрошены впервые и сообщили о 242 проблемах на 100 автомобилей. Это позволило бы занять 28-е место, но компания не была включена в рейтинг.



Общая надежность автомобилей улучшилась на 3% по сравнению с автомобилями, исследованными в 2022 году.