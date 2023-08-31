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Лев Лещенко пожаловался на "мизерную" пенсию
31.08.2023 20:57 Алина Груднева

Лев Лещенко пожаловался на "мизерную" пенсию

Народный артист РФ Лев Лещенко пожаловался на "мизерную" пенсию, которую получает в России.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Я не люблю говорить на эту тему, но у меня маленькая пенсия. Она не типичная для нашего жителя. По большому счету для простого человека она – внушительная. А для заслуженных людей моя пенсия – мизерная. Тридцать тысяч я рублей получаю", - пожаловался Лещенко.

По его словам, супруга артиста получает до 12 тысяч рублей. Но такая пенсия не сильно удручает певца и его семью, ведь он прилично зарабатывает на концертах.

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