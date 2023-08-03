



Лето 2023 года в ледовом дворце Ice Peaks в Израиле

Зрелищные выступления фигуристов, фруктовый лед за наш счет и каждый день розыгрыш бесплатного входного билета! Проведите лето в Ice Peaks, самых крутых семейных развлекательных комплексах в Израиле - в Холоне и Беэр-Шеве.



Этим летом израильский Ледовый дворец приглашает всю семью получить по-настоящему веселые и вдохновляющие впечатления в самом прохладном месте Израиля.



Посетители ледового комплекса в Холоне, купившие входной билет на лед, могут сфотографироваться, выложить видел в соц. Сети, отметить дворец и принять участие в ежедневном розыгрыше бесплатного фруктового льда в июле по понедельникам и средам с 13:00 до 16:00: 00 (предъявив браслет по окончании катания).



Кроме того, посетителей Ледового дворца в парке Переса ждут зрелищные выступления фигуристов без дополнительной оплаты.

*Подробности о датах показов фигурного катания на странице дворца в Facebook и на сайте



Приходите всей семьей в Ледовый дворец Ice Peaks, фотографируйтесь, выкладывайте видео в сторис или Тик Ток, и отмечайте Ice Peaks.



Часы работы: https://icepeaks.co.il/



Перед приходом в зал рекомендуется уточнить информацию на сайте и запастись носками и одеждой с длинными рукавами.



Последний вход на каток - примерно за час до закрытия.



Каждые два с половиной часа каток моется.



Все подробности на сайте комплекса: www.icepeaks.co.il или на странице Facebook: "Ice Peaks"- Instagram - https://www.instagram.com/ice_peaks/





*на правах рекламы