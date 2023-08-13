



Лесбиянки против трансгендеров: приходят на свидания “с эрекцией”

Мероприятие по быстрым свиданиям с лесбиянками оказалось в центре трансфобного скандала после того, как организатор настоял на том, чтобы на нем могли присутствовать только “взрослые женщины”, сообщает Daily Mail.



Участники популярного еженедельного мероприятия с призовым фондом 15 фунтов стерлингов, которое проходит в Блумсбери в Лондоне, возмутились тем, что к ним попытались присоединиться трансгендерные женщины.



На прошлой неделе Дженни Уотсон, организатор мероприятия, разместила на своем веб-сайте сообщение о правилах: “Если вы мужчина, пожалуйста, воздержитесь от посещения мероприятий, вы не лесбиянка”.



Уотсон объяснила изданию причину этому: “В прошлом году появился человек в фиолетовом костюме из латекса… и с эрекцией. В другой раз трансгендерная женщина зашла в женский туалет и толкнула своим телом женщину, которая была расстроена и рассказала мне об этом. Это заставило меня подумать, что это несправедливо по отношению к женщинам”.



Организатор добавила: “Трансгендеры заслуживают уважения. Но существует потребность в защите пространств, разделенных по половому признаку, для лесбиянок”.



Активисты обвинили Уотсон в трансфобии за то, что она сказала, что “у лесбиянок нет пенисов”.



