



Лепсу грозит два года лишения свободы

Полицейские Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью после конфликта, произошедшего в ночь на 3 декабря между местным жителем и музыкантом Григорием Лепсом. Словесная перепалка, возникшая у паба на Московском проспекте, быстро переросла в кулачный бой. Причем на стороне певца выступил его охранник.



Лепс предложил 39-летнему мужчине сыграть с ним в нарды со ставкой по 10 тысяч долларов. Мужчина отказался, ответив, что таких денег у него нет. После этого артист, по словам потерпевшего, ударил его по лицу, сломав нос. Охрана заведения вывела конфликтующих на улицу, где один из охранников Лепса и сам певец также нанесли мужчине несколько ударов. В интернете опубликовано видео именно этого момента драки.



Крепким мужчиной, который нанес удар потерпевшему на улице, был не охранник, а директор артиста Владимир Урюпин. А охранник, судя по видеозаписи, напротив пытался растащить конфликтующих.



Согласно вмененной статье, участникам драки могут грозить обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет. Также возможно наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев. Самое строгое наказание по указанному составу преступления - лишение свободы на срок до двух лет.

