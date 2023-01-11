



Лепс стал самым дорогим артистом РФ в 2022 году

с гонораром 9 млн рублей



Певец Григорий Лепс остается самым дорогим артистом в России, передает "Комсомольская правда" со ссылкой на неназванного сотрудника компании, организующей частные мероприятия со звездами.



В 2022 году многие российские артисты лишились своих доходов. Одни выступили против политики Кремля, осудив войну в Украине и покинули страну. Другие предпочли "отсидеться в стороне" и не привлекать к себе внимание, за счет чего их гонорары понизились соразмерно популярности и востребованности.



Все это не коснулось Григория Лепса, несмотря на неурядицы в личной жизни и участие в нескольких громких скандалах. Он остается востребованным российской публикой самым дорогим певцом в России.



При этом, часть публики считают, что скандальное поведение певца только пошло ему на пользу, создав образ "нормального русского мужика, который может и кулаками помахать в запале", а потом еще и "порвать на себе рубаху" и покаяться в буйном характере перед зрителями, что видимо подкупает и нравится среднестатистическому россиянину.



Стоимость приглашения автора хита "Рюмка водки" на корпоратив или концерт, по данным "КП", в 2022 году составила 120 тысяч евро.