



Леопард сразился с бабуинами посреди дороги: чем все закончилось

Леопард подумал, что охотиться на стаю бабуинов — хорошая идея, но сразу же пожалел об этом, пишет UPI.



Инцидент был снят на видео в Национальном парке Крюгера в Южной Африке, которое позже появилось на LatestSightings.com.



"Мы выехали из Скукузы ближе к вечеру, с нетерпением надеясь еще раз увидеть львов, которых мы заметили ранее, но кусты приготовили для нас кое-что еще более особенное", - отметили авторы видео.



"Мы съехали в сторону, удивившись, увидев самца леопарда, неторопливо прогуливающегося по обочине дороги. Когда я изменил положение для лучшего ракурса, я заметил стаю бабуинов, играющих на дороге впереди. Это становилось захватывающим! Учитывая размер отряда, — подумал я про себя, — этот леопард никак не может быть достаточно храбрым! Но он удивил меня. Его любопытство, казалось, взяло над ним верх. Леопард украдкой скрылся в траве на обочине. Когда леопард приблизился к бабуинам, предвкушение повисло в воздухе. Внезапно, на большой скорости, леопард выпрыгнул из травы, пытаясь застать одного из бабуинов врасплох. Отряд бабуинов отреагировал очень быстро — они атаковали всем отрядом. Это отбросило леопарда, и они воспользовались этим, окружив его, крича и кусая. Они не проявили никакой пощады", - рассказали они.



К счастью для леопарда, он смог сбежать.