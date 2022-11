Леопард и кружево: какие колготки в моде этой зимой?

Колготки уже давно перестали быть просто аксессуаром. Это совершенно самостоятельная деталь одежды, вокруг которой, зачастую, и выстраивается весь основной look. Именно они могут задавать стиль и настроение всему вашему образу.



Jack Kuba представляет дизайнерскую коллекцию колготок, гольф и носочков осень-зима 2022-2023.



Эффектные колготки и носочки – тайное оружие каждой женщины. Одна маленькая деталь способна кардинально изменить образ. Крохотный предмет одежды может сделать один и тот же look интригующим или веселым, соблазнительным или скромным, романтичным или деловым. Но непременно, в нем будет некая нотка гламура, которая, как пикантная специя, придаст вашему образу неповторимости.



Животные принты



Анималистические принты снова в моде. Эта расцветка доминантна, поэтому к выбору трендовых «диких» колготок стоит подходить с максимальным вниманием. Чтобы не переборщить с доминантностью, в Jack Kuba советуют брать модели спокойных тонов: черных или серых. В лидерах популярности по-прежнему уверенно держится леопард.



Понятный узор



Удивительно, но чем ярче и фактурнее колготки, тем проще оказывается вписать их в любимый базовый образ. Поэтому бояться сложного дизайна не стоит. Броский, понятный узор ставит главный акцент образа. Рекомендуем обратить внимание на однородные цветочные принты, узоры, напоминающие необычную сетку, и ажурные модели.



Имитация чулок



Невероятно, но факт – имитация чулок который год остается актуальной на зависть другим трендам. Будучи подобранными со вкусом такие колготки смотрятся кокетливо, но не пошло. Они любой привычный образ делают игривым и женственным. И если вы до сих пор не обзавелись хотя бы одной парой, самое время исправить положение.



Shoes and Socks



Shoes and Socks с триумфом вернулись несколько сезонов назад. Дизайнерские носочки – это полноценный аксессуар, выгуливать который можно везде, вплоть до торжественных событий. Они дружат и со шпилькой, и с массивным каблуком, и с туфлями, и с босоножками. Красиво, стильно и игриво. Чем заметнее будет декор на обуви, тем праздничнее окажется вид.



