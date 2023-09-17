Леонид Невзлин призвал создать новую коалицию либералов для защиты демократии
Леонид Невзлин, бизнесмен и филантроп российского происхождения, накануне Рош ха-Шана написал в социальной сети X (ранее Twitter) о необходимости создания новой либеральной коалиции для защиты израильской демократии.
Невзлин заработал состояние в российской нефтегазовой отрасли, будучи руководителем нефтяной компании ЮКОС. Давний критик Путина Невзлин отказался от российского гражданства через месяц после начала войны в Украине. Он критиковал правительство Путина с начала 2000-х годов, когда против сотрудников его компании начали возбуждать уголовные дела.
С момента прибытия в Израиль в 2003 году он стал медиамагнатом, купив 20% акций израильской газеты "Гаарец" в 2011 году и запустив журнал "Либерал" в 2014 году.
"В этой тьме есть луч света, который дает мне надежду – это пробуждение либерального лагеря", – написал Невзлин.