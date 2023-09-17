Новости » Life Style
Леонид Невзлин призвал создать новую коалицию либералов для защиты демократии
17.09.2023 20:10 Евгения Маркова

Леонид Невзлин призвал создать новую коалицию либералов для защиты демократии

Леонид Невзлин, бизнесмен и филантроп российского происхождения, накануне Рош ха-Шана написал в социальной сети X (ранее Twitter) о необходимости создания новой либеральной коалиции для защиты израильской демократии.

Невзлин заработал состояние в российской нефтегазовой отрасли, будучи руководителем нефтяной компании ЮКОС. Давний критик Путина Невзлин отказался от российского гражданства через месяц после начала войны в Украине. Он критиковал правительство Путина с начала 2000-х годов, когда против сотрудников его компании начали возбуждать уголовные дела.

С момента прибытия в Израиль в 2003 году он стал медиамагнатом, купив 20% акций израильской газеты "Гаарец" в 2011 году и запустив журнал "Либерал" в 2014 году.

"В этой тьме есть луч света, который дает мне надежду – это пробуждение либерального лагеря", – написал Невзлин.

Связь Невзлина с израильской политикой не ограничивается покупками средств массовой информации. Его зятем является депутат Кнессета от партии "Ликуд" Юлий Эдельштейн. Эдельштейн и Ирина Невзлина поженились в 2016 году. Дочь Невзлина является председателем совета директоров Музея еврейской диаспоры Бейт-ха-Тфуцот.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы