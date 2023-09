Леонардо Ди Каприо словили за поцелуями с молодой моделью – фото

Леонардо Ди Каприо уже замечали с Витторией Черетти, когда они выходили из аэропорта, правда, из разных выходов. А теперь появились новые фото звезд, подтверждающие роман между ними.



Влюбленную пару застали за поцелуем в ночном клубе на Ибице. Лео был в черной футболке и кепке, а 25-летняя Виттория – в джинсах и блестящем топе.

Leonardo DiCaprio was spotted making out with Vittoria Ceretti at the club. pic.twitter.com/sD06x3qNyS