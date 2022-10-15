



Леонардо Ди Каприо предстанет перед судом

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо предстанет перед судом и даст показания по делу о масштабном, многомиллиардном мошенничестве.



Как сообщает E!News, обвиняемыми в деле выступают рэпер Праказрел Мишель и бизнесмен Лоу Тхек Джо. Их обвиняют в хищении нескольких миллиардов долларов из фонда развития 1MDB.



Часть похищенных средств пошла на финансирование фильма "Волк с Уолл-стрит".



9 октября министерство юстиции США представило предполагаемый список свидетелей по этому делу. ДиКаприо, имевший связи с Лоу, стал 25-м участником.



Еще в 2016 году Фонд Леонардо ДиКаприо заявил, что актер узнал о расследовании из прессы, и представители звезды "немедленно" связались с минюстом, чтобы определить, получал ли он или его фонд "когда-либо какие-либо подарки или благотворительные пожертвования, прямо или косвенно связанные с этими сторонами, и если да, то вернуть их".