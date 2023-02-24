



"Лекарства не помогут": тревожные новости о Костомарове

У российского олимпийского чемпиона Романа Костомарова возникают тяжелые осложнения на фоне сепсиса и отеков.



По данным российских СМИ, у спортсмена случились два инсульта, образовались несколько гематом в головном мозге.



Теперь же в СМИ утверждают, что подвелючен к ИВЛ и пребывает в состоянии медикаментозного сна. комы.



"Отек перешел в голову, из медикаментозного сна его пока выводить опасаются. Пока у него все в отеках", - говорят источники iz.ru.



Утверждается, что Костомарову дают большое количество медикаментов, от которых начались что побочные эффекты. Медики надеются, что должна заработать его иммунная система.



"Если иммунная система не сможет бороться, то и лекарства никакие не помогут. Когда ему очищали кровь, ждали, что имунка даст положительную динамику", - сообщает собеседник iz.ru.