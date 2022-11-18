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Легендарный Род Стюарт посвятил песню украинцам
18.11.2022 18:21 Ольга Белозерова

Легендарный Род Стюарт посвятил песню украинцам

Британский певец, сэр Род Стюарт открыл турне по Великобритании в костюме цветов украинского флага.

Как сообщает The Mirror, Стюарт спел свою "антивоенную песню" и посвятил ее украинцам.

"У меня есть песня под названием Rhythm of My Heart, которая на самом деле о войне во Вьетнаме и о том, насколько она бессмысленна. Но это относится к любой войне. Посвящаю украинцам. Это меньшее, что я могу сделать", - рассказал исполнитель. 

Во время исполнения песни на экране за спиной музыкантов было показано фото украинского президента Владимира Зеленского, а также образы войны и детей.

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