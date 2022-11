Легендарный Род Стюарт посвятил песню украинцам

Британский певец, сэр Род Стюарт открыл турне по Великобритании в костюме цветов украинского флага.



Как сообщает The Mirror, Стюарт спел свою "антивоенную песню" и посвятил ее украинцам.



"У меня есть песня под названием Rhythm of My Heart, которая на самом деле о войне во Вьетнаме и о том, насколько она бессмысленна. Но это относится к любой войне. Посвящаю украинцам. Это меньшее, что я могу сделать", - рассказал исполнитель.



Во время исполнения песни на экране за спиной музыкантов было показано фото украинского президента Владимира Зеленского, а также образы войны и детей.