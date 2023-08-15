



Легендарный Ларс фон Триер объявил, что ищет себе любовь и музу

Знаменитый датский кинорежиссёр Ларс фон Триер заявил, что ищет жену. Его видеообращение появилось в одной из социальных сетей. Свою будущую избранницу, или, как он ещё допустил, музу, художник честно предупредил о проблемах со здоровьем.



"Мне 67 лет, у меня болезнь Паркинсона, ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство) и в настоящее время ещё контролируемый алкоголизм. Если повезёт, после меня останется несколько достойных фильмов", - сказал он.



В кадре видно, что режиссер очень сдал по здоровью, а его речь местами нечеткая. Однако сам Триер настроен оптимистично и уверен, что ещё успеет снять несколько "приличных фильмов". Более того, в "хорошей компании" он обещает быть "очаровательным партнёром".



Так как режиссёр не умеет пользоваться социальными сетями, в чём он честно признался, отправлять свои предложения художник призвал на адрес электронной почты почту [email protected], а не в директ.



Ларс фон Триер - автор фильмов "Рассекая волны", "Меланхолия", "Догвилль", "Нимфоманка", "Дом, который построил Джек", "Танцующая в темноте", ставших классикой мирового кино. У режиссера более ста наград и номинаций.

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Напомним, год назад стало известно, что у Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона. Тогда в его кинокомпании Zentropa подтвердили эту информацию, но отметили, что режиссёр находится в хорошем настроении и не прекращает работу над третьим сезоном сериала "Королевство".