Легендарная певица запускает производство мороженного
Американская певица Шер владеет торговыми марками одежды и духов. Однако теперь знаменитость добавит в свою бизнес-линейку еще и производство мороженого. Об этом она рассказала в своем Instagram.
"Да, это реально...". Я запускаю свое мороженое... Осторожно, Лос-Анджелес! - написала Шер.
В ролике, сопровождающемся отрывком из ее популярной песни Believe, показан грузовик с мороженым с именем звезды и ее разными портретами в форме рожков мороженого.
На двух длинных бортах грузовика, окрашенных в желтый, розовый, оранжевый и персиковый цвета, читалось название Шер-лато.
"Все началось 5 лет назад, и теперь это наконец происходит", - призналась американская певица.