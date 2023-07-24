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Легендарная певица запускает производство мороженного
24.07.2023 22:03 Ирина Демьянова

Легендарная певица запускает производство мороженного

Американская певица Шер владеет торговыми марками одежды и духов. Однако теперь знаменитость добавит в свою бизнес-линейку еще и производство мороженого. Об этом она рассказала в своем Instagram.

"Да, это реально...". Я запускаю свое мороженое... Осторожно, Лос-Анджелес! - написала Шер.

В ролике, сопровождающемся отрывком из ее популярной песни Believe, показан грузовик с мороженым с именем звезды и ее разными портретами в форме рожков мороженого.

На двух длинных бортах грузовика, окрашенных в желтый, розовый, оранжевый и персиковый цвета, читалось название Шер-лато.

 "Все началось 5 лет назад, и теперь это наконец происходит", - призналась американская певица.

 

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