



Легендарная певица запускает производство мороженного

Американская певица Шер владеет торговыми марками одежды и духов. Однако теперь знаменитость добавит в свою бизнес-линейку еще и производство мороженого. Об этом она рассказала в своем Instagram.



"Да, это реально...". Я запускаю свое мороженое... Осторожно, Лос-Анджелес! - написала Шер.



В ролике, сопровождающемся отрывком из ее популярной песни Believe, показан грузовик с мороженым с именем звезды и ее разными портретами в форме рожков мороженого.



На двух длинных бортах грузовика, окрашенных в желтый, розовый, оранжевый и персиковый цвета, читалось название Шер-лато.



"Все началось 5 лет назад, и теперь это наконец происходит", - призналась американская певица.



