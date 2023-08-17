



Леди Гага сходила на свидание с бывшим

Американская актриса и певица Леди Гага была замечена на ужине с бывшим бойфрендом, предпринимателем Майклом Полански. Пару сфотографировали в Studio City в Лос-Анджелесе. Об этом пишет издание Daily Mail.



Леди Гага рассталась со своим бойфрендом в начала этого года, и как сообщается, они остались хорошими друзьями. Тем не менее, это первый раз, когда они были замечены вместе более чем за год.



По слухам, их отношения прекратились из-за ультиматума артистки, которая хотела выйти замуж и родить детей, однако ее избранник на тот момент не был готов к таким кадрильным переменам в жизни.

