Новости » Life Style
Леди Гага сходила на свидание с бывшим
17.08.2023 15:54 Ирина Демьянова

Леди Гага сходила на свидание с бывшим

Американская актриса и певица Леди Гага была замечена на ужине с бывшим бойфрендом, предпринимателем Майклом Полански. Пару сфотографировали в Studio City в Лос-Анджелесе. Об этом пишет издание Daily Mail.

Леди Гага рассталась со своим бойфрендом в начала этого года, и как сообщается, они остались хорошими друзьями. Тем не менее, это первый раз, когда они были замечены вместе более чем за год.

По слухам, их отношения прекратились из-за ультиматума артистки, которая хотела выйти замуж и родить детей, однако ее избранник на тот момент не был готов к таким кадрильным переменам в жизни.
  Exes: The Poker Face singer, 37, wore a short black skirt and a leather blazer. Her top wasn't visible in the photos

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы