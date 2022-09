Леди Гага была вынуждена остановить шоу из-за грозы

Леди Гага была вынуждена остановить заключительное шоу своего тура Chromatica Ball во Флориде после того, как разразился сильный шторм.



Звезда уже завершала свое выступление, когда рядом со стадионом ударила молния, сообщает ВВС.



Сначала Леди Гага заявила, что нужно "остановить шоу на минуту". Но в конечном итоге, концерт пришлось остановить окончательно.



"Мы действительно пытались закончить шоу сегодня вечером в Майами, но не смогли, потому что, даже когда дождь прекратился, молния ударила прямо в землю так близко от нас", - рассказала сама Леди Гага.



Перед тем, как шоу было отменено, фанаты собрались под огороженной частью зала и спели хит Гаги Rain On Me, перемежаемый ужасающими раскатами грома.





Fans singing ‘Rain On Me’ as it rains in Miami. pic.twitter.com/bmi2zbCFuT