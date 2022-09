Леди-босс: Гонконг оплакивает королеву Елизавету

Жители Гонконга оплакивают королеву Елизавету II.

По данным AFP, ее ласково прозвали "леди-босс".

Гонконг был одной из последних британских колоний.

Возле посольства Великобритании в память о королевы положили цветы.

“Boss Lady”



Hong Kongers mourn Queen Elizabeth II, a woman affectionately nicknamed "boss lady" in a city that was one of Britain's last colonieshttps://t.co/ft1hbVIpss



📸 Mooncakes and flowers are left outside the British Consulate in Hong Kong pic.twitter.com/CsiUnfNgwu