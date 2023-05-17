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Латвия следом за Польшей тоже хочет переименовать Калининград
17.05.2023 13:39 Наталья Богинская

Латвия следом за Польшей тоже хочет переименовать Калининград

Экспертная языковая комиссия Латвии рекомендовала переименовать русский Калининград. Комиссия предложила использовать историческое балтийское или германское название города. Соответствующее заключение-рекомендацию лингвисты распространили в Twitter.

Так, экспертная комиссия при Государственном языковом центре советует использовать в латышском языке традиционное название Караляучи или историческое немецкое название Кенигсберг вместо русского названия Калининград.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал решение комиссии фразой: "Итак, Караляучи".
 

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