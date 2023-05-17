



Латвия следом за Польшей тоже хочет переименовать Калининград

Экспертная языковая комиссия Латвии рекомендовала переименовать русский Калининград. Комиссия предложила использовать историческое балтийское или германское название города. Соответствующее заключение-рекомендацию лингвисты распространили в Twitter.



Так, экспертная комиссия при Государственном языковом центре советует использовать в латышском языке традиционное название Караляучи или историческое немецкое название Кенигсберг вместо русского названия Калининград.



Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал решение комиссии фразой: "Итак, Караляучи".

