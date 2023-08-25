



Ларс фон Триер оправдался за свои слова: всем сердцем поддерживаю Украину

Датский режиссер Ларс фон Триер заявил, что всем сердцем поддерживает Украину, но намекнул, что желает оставаться пацифистом. Соответствующий пост он опубликовал у себя в Instagram.



Он заявил, что жизни всех людей имеют значение.



"….и, конечно, всем сердцем поддерживаю Украину! Я просто констатировал очевидное: все жизни в этом мире имеют значение!… Кажется, забытая фраза из тех времен, когда пацифизм был добродетелью!" — написал режиссер.



Комментарии под постом он закрыл.



