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Ларс фон Триер оправдался за свои слова: всем сердцем поддерживаю Украину
25.08.2023 09:55 Ирина Демьянова

Ларс фон Триер оправдался за свои слова: всем сердцем поддерживаю Украину

Датский режиссер Ларс фон Триер заявил, что всем сердцем поддерживает Украину, но намекнул, что желает оставаться пацифистом. Соответствующий пост он опубликовал у себя в Instagram.

Он заявил, что жизни всех людей имеют значение.

"….и, конечно, всем сердцем поддерживаю Украину! Я просто констатировал очевидное: все жизни в этом мире имеют значение!… Кажется, забытая фраза из тех времен, когда пацифизм был добродетелью!" — написал режиссер.

Комментарии под постом он закрыл.

 

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