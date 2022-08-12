



Лапид простился с Лауреатом Премии Израиля Аароном Ядлином

Государство Израиль прощается сегодня с Аароном Ядлином - Лауреатом Премии Израиля.



Об этом сообщил премьер-министр Яир Лапид.



Ядлин был министром образования и общественным деятелем "до мозга костей".



"Он который возглавил концепцию о том, что образование должно быть высшим приоритетом Государства Израиль, заботился о будущем детей и отдал лучшие свои годы сфере образования, был одним из основателей Бейт Берел, который продолжает преподавать. От имени правительства Израиля и Государства Израиль я выражаю соболезнования и объятия всей семье, дорогие Амос и Рут, вы благословлены отцом и дедушкой, примером и образцом для подражания, и вы продолжить его путь в вашей общественной миссии", - сказал он.



Ядлин умер сегодня ночью, 12 августа, во сне. Ему было 96 лет. Его похороны состоятся в это воскресенье, в 17:30.



Он был одним из лидеров рабочего движения в Израиле и работал в Кнессете. Как министр просвещения в первом правительстве Рабина, он ввел долгий учебный день в школах в развивающихся городах и неблагополучных районах.