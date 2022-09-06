



Лапид просит еще об одном продлении эвакуации незаконной деревни бедуинов

Премьер-министр Яир Лапид обратится в Верховный суд с просьбой отложить эвакуацию из незаконной бедуинской деревни Хан аль-Ахмар еще на три месяца.



Уже четыре года после того, как суд одобрил снос деревни, вопрос о выселении передается от правительства к правительству по разным причинам - выборы, международное давление и политическая чувствительность.



В 2018 году БАГАЦ постановил снести незаконное поселение и дал правительству срок до июля 2021 года для завершения его выселения. Однако правительство неоднократно обращалось в суд с просьбой о продлении срока эвакуации.



Официальный запрос из канцелярии премьер-министра вскоре будет направлен в БАГАЦ, но пока неизвестно, одобрит ли суд еще одно продление. В последний раз, когда правительство Беннета потребовало отсрочки "из-за озабоченности премьер-министра боевыми действиями в Европе", судьи написали, что поведение государства уже становится позорным.



В 2019 году занимавший пост премьер-министра Биньямин Нетаниягу попросил отложить выполнение приказа о сносе, пока после выборов не будет сформировано правительство. Аналогичный аргумент Лапид собирается применить и на этот раз.



Хан аль-Ахмар — незаконно построенная деревня бедуинов в районе Мишор-Адумим недалеко от шоссе № 1, где проживают десятки семей. В 2017 году Гражданская администрация выдала около 40 приказов о сносе всех зданий в Хан-эль-Ахмаре, но приказы не были выполнены, а примерно через год, в сентябре 2018 года, Европарламент принял решение о том, что снос поселения будет считаться нарушением четвертой Женевской конвенции.