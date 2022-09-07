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Лапид пообещал мэру Лода поддержку в восстановлении закона и порядка в городе
07.09.2022 15:43 Евгения Маркова

Лапид пообещал мэру Лода поддержку в восстановлении закона и порядка в городе

Премьер-министр Яир Лапид поговорил с мэром Лода Яиром Ревиво по итогам вчерашнего разговора с министром внутренней безопасности и генеральным инспектором полиции.

Глава правительства проинформировал мэра, что в ближайшее воскресенье представит на утверждение правительства решение о продлении программы целевой помощи системе образования в Лоде для наилучшего решения проблем города в этой области.

Обсуждались также мероприятия, проводимые в сотрудничестве с полицией Израиля для укрепления чувства безопасности граждан в городе.

Условлено поддерживать регулярные контакты с тем, чтобы премьер-министр постоянно контролировал ситуацию и оказывал помощь мэру в восстановлении закона и порядка в городе.

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