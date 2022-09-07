



Лапид пообещал мэру Лода поддержку в восстановлении закона и порядка в городе

Премьер-министр Яир Лапид поговорил с мэром Лода Яиром Ревиво по итогам вчерашнего разговора с министром внутренней безопасности и генеральным инспектором полиции.



Глава правительства проинформировал мэра, что в ближайшее воскресенье представит на утверждение правительства решение о продлении программы целевой помощи системе образования в Лоде для наилучшего решения проблем города в этой области.



Обсуждались также мероприятия, проводимые в сотрудничестве с полицией Израиля для укрепления чувства безопасности граждан в городе.



Условлено поддерживать регулярные контакты с тем, чтобы премьер-министр постоянно контролировал ситуацию и оказывал помощь мэру в восстановлении закона и порядка в городе.