



Лапид атакует Бен-Гвира: "Что дальше - шампунь без кондиционера?"

Лидер оппозиции Яир Лапид во вторник высмеял министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира после того, как он приказал Израильской пенитенциарной службе ограничить время принятия душа заключенными-террористами.



"Министр тиктока и лаваша «хочет нападения, а не защиты», поэтому он пошел в атаку и сократил время пребывания заключенных в душе до четырех минут. Каким будет следующий шаг? Просто шампунь без кондиционера?" – недоумевал Лапид.

שר הטיקטוק והפיתות ״רוצה התקפה ולא הגנה״ אז הוא יצא להתקפה וצמצם לאסירים הבטחוניים את הזמן במקלחת לארבע דקות. מה השלב הבא? רק שמפו בלי מרכך? — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) February 14, 2023

Бен-Гвир тут же нанес ответный удар Лапиду, который в прошлом несколько раз посещал Францию, и ответил, что следующим шагом для Лапида будет "кофе без круассана в Париже".