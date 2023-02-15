Лапид атакует Бен-Гвира: "Что дальше - шампунь без кондиционера?"
Лидер оппозиции Яир Лапид во вторник высмеял министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира после того, как он приказал Израильской пенитенциарной службе ограничить время принятия душа заключенными-террористами.
"Министр тиктока и лаваша «хочет нападения, а не защиты», поэтому он пошел в атаку и сократил время пребывания заключенных в душе до четырех минут. Каким будет следующий шаг? Просто шампунь без кондиционера?" – недоумевал Лапид.
Бен-Гвир тут же нанес ответный удар Лапиду, который в прошлом несколько раз посещал Францию, и ответил, что следующим шагом для Лапида будет "кофе без круассана в Париже".