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Лапид атакует Бен-Гвира: "Что дальше - шампунь без кондиционера?"
15.02.2023 15:48 Евгения Маркова

Лапид атакует Бен-Гвира: "Что дальше - шампунь без кондиционера?"

Лидер оппозиции Яир Лапид во вторник высмеял министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира после того, как он приказал Израильской пенитенциарной службе  ограничить время принятия душа заключенными-террористами.

"Министр тиктока и лаваша «хочет нападения, а не защиты», поэтому он пошел в атаку и сократил время пребывания заключенных в душе до четырех минут. Каким будет следующий шаг? Просто шампунь без кондиционера?" – недоумевал Лапид.


Бен-Гвир тут же нанес ответный удар Лапиду, который в прошлом несколько раз посещал Францию, и ответил, что следующим шагом для Лапида будет "кофе без круассана в Париже".
 

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