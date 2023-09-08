



Лали Эспосито на шоу в Тель-Авиве “флиртовала” с израильским охранником – видео

Лали Эспосито “неожиданно подмигнула” красивому израильтянину, из службы безопасности на ее концерте в Тель-Авиве. Шутка певицы на концерте в Тель-Авиве попала во все СМИ Аргентины и в вирусные видеоролики в социальных сетях.



“Лали влюбилась в охранника на шоу в Израиле: “Очень красивый”, – так озаглавила статью, например, газета La Voz из Аргентины.



Аргентинское издание Clarín из Аргентины написало, что “Лали Эспосито на шоу в Израиле была поражена красотой охранника”, добавив, что “певица флиртовала с агентом”.



Эта история также дошла до израильских СМИ. Например, популярный новостной портал Mako написал, что “аргентинская звезда не смогла скрыть своего восторга по поводу красивого охранника у подножия сцены, пока тот исполнял свою работу”.