



Лайма Вайкуле призналась, что испытывает проблемы со здоровьем

Латвийская певица Лайма Вайкуле призналась, что испытывает проблемы со здоровьем. Ранее в сети начали распространяться слухи, что у артистки рецидив рака, однако, сама Вайкуле не стала уточнять свой диагноз, а лишь призвала фанатов молиться за нее.



"Вместо того чтобы что-то говорить, я скажу так: молитесь за меня! Я буду счастлива. Я скажу вам спасибо, потому что я также молилась за всех вас", - сказала она.



Певица также добавила, что тщательно следит за своим здоровьем и больше всего опасается заразиться инфекционными заболеваниями, например коронавирусом.



"Я стараюсь держаться подальше от людей. От большого скопления. Соблюдаю дистанцию в два метра. Я верю врачам и делаю то, что мне говорят медики. Пью много воды, я трижды прививалась и один раз переболела. При необходимости сделаю прививку еще раз", - заявила Лайма Вайкуле.