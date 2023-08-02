



Лайма Вайкуле пригласила бойцов ВСУ в VIP-ложу

Певица Лайма Вайкуле пригласила украинских военных, проходящих лечение в Латвии, посетить последний концерт ее фестиваля "Рандеву", который прошел в Юрмале.



По данным "Укринформ", информацию об этом подтвердил руководитель Общества Латвийско-украинской дружбы Валерий Оленийчук.



Уточняется, что Вайкуле пригласила воинов ВСУ в зал, подписав украинским защитникам листовки.



"В этом году фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" посвящен Украине. А у нашего Общества – давние, стали контакты с украинскими воинами, которые проходят лечение, реабилитацию в Юрмале и Риге. Потому возникла идея пригласить их на заключительный концерт фестиваля. Лайма сразу согласилась, все было организовано очень быстро", – отметил Оленийчук.



Уточняется, что лучшая подруга примадонны Аллы Пугачевой пригласила в VIP-ложу 12 украинских военных. Сама артистка вышла с ними пообщаться, когда завершился концерт.



"Лайма выделили определенное количество билетов для украинских беженцев в Латвии. Кроме того, она подписала открытки для трех наших ребят, которые лечились здесь раньше. Мы отправим их адресатам на фронт в ближайшие дни", – добавил глава Общества Латвийско-украинской дружбы.