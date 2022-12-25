



Лайма Вайкуле отказалась от русского языка

СМИ РФ сообщают о том, что "отрекшаяся от России" певица Лайма Вайкуле отказалась от русской речи при общении в социальных сетях. В преддверии наступающих праздников она обратилась к подписчикам на родном языке.



В личном блоге поддержавшая Украину звезда поздравила с Новым годом и Рождеством только тех, кто знает латышский. В своем видеообращении она пожелала согражданам добра и счастья.



Примечательно, что на одном из недавних концертов артистка призналась, что ей было морально сложно продолжать использовать русский язык из-за ситуации в мире. Однако она призналась, что якобы именно друзья-украинцы поддержали ее и попросили продолжать концертную деятельность, ведь все хиты Вайкуле написаны именно на великом и могучем.