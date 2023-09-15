



Лайма Вайкуле о знакомстве с Путиным: Он уже тогда умел притворяться

Лайма Вайкуле рассказала, что думает о президенте России. По ее словам, она знакома с Путиным давно, а сейчас он "с ума сошел".



"Он просто сошел с ума. Вы понимаете, что он на себя взял невероятную ответственность!.. Он в ответе не только перед людьми, он в ответе перед всей планетой. Потому что он уничтожает не просто Украину, не просто людей, он уничтожает то, что сотворил Бог", – поделилась Вайкуле в интервью Наталье Мосейчук.



Лайма отметила, что Путин “взял на себя ужасный грех”. При этом она не понимает, как он не боится всей ответственности за свои поступки.



"Это невероятная ответственность, страшный грех, вот так скажем... Я смотрю, иногда в новостях показывают, Путина, и я думаю, ну сколько может этот человек у себя вселить греха, сколько в нем греха, он совсем не боится. сошел с ума", – заявила артистка.



Вайкуле рассказала, что много лет назад, когда она познакомилась с Путиным, тот оставлял "хорошее впечатление". Но, по ее словам, “уже тогда он умел притворяться”.



"Я была знакома, мы выступали перед всеми президентами, когда началась перестройка. Путин, в частности, оставлял хорошее впечатление, он хорошо умел притворяться. Но это все уже теперь неважно. Если даже он хоть что-то сделал хорошее, оно все перечеркнуто сегодня" , – считает артистка.